​В Нижневартовском районе разыскивают водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Полиция Нижневартовского района разыскивает водителя, который вечером в пятницу, 3 марта, сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Авария произошла в 20.10 на 181 километре автодороги «Сургут-Нижневартовск». Известно, что водитель двигался со стороны Сургута в сторону Нижневартовска. Пешеход, 28-летний мужчина, от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Очевидцев просят сообщить любую информацию по данному происшествию в дежурную часть ГИБДД по телефону 28-39-01 или 49-58-65.