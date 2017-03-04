​«Роснефть» может получить льготы для дальнейшей разработки Самотлорского месторождения

Минэнерго России поддерживает предложение «Роснефти» о льготах для Самотлорского месторождения, но выступает за то, чтобы соответствующее решение было комплексным, сообщил журналистам заместитель министра энергетики России Кирилл Молодцов.

«Мы поддерживаем позицию компании, но хотим, чтобы это было комплексное решение», — цитирует замминистра информационное агентство RNS.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству рассмотреть предложение главы «Роснефти» Игоря Сечина по льготам для месторождений нефти с высоким уровнем обводненности, в том числе для Самотлорского месторождения.

При этом Минфин не планирует предоставлять льготы «Роснефти» для месторождений с обводненностью выше 90%, сообщил журналистам 23 декабря 2016 года министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Наша позиция: не надо городить новых льгот, поскольку здесь предусматривалась половина НДПИ для Самотлорского месторождения», — сказал он. Глава Минфина тогда отметил, что финального решения пока нет.

Самотлорское месторождение расположено вблизи города Нижневартовск в Ханты-Мансийском автономном округе. За 50 лет эксплуатации накопленная добыча Самотлора превысила 2,7 млрд тонн нефти, следует из материалов «Роснефти». Остаточные извлекаемые запасы месторождения составляют порядка 1 млрд тонн нефти и конденсата. Это сложноизвлекаемые запасы, и их добыча требует применения современных технологий, отмечают в крупнейшей нефтяной компании России.