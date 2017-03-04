​В Нижневартовске назвали даты проведения фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи»

Традиционный фестиваль искусств, труд и спорт «Самотлорские ночи» в Нижневартовске в этом году пройдет с 9 по 12 июня. Об этом во время медиа-проекта «Деловая среда» рассказала заместитель главы города по социальной и молодежной политике Надежда Волчанина. По ее словам, основной площадкой проведения мероприятий станет набережная реки Обь.

«Все мероприятия будут проходить с 12 до 22 часов. Открытие фестиваля традиционно состоится на стадионе «Центральный». В настоящее время идет обсуждение вопроса о том, стоит ли отдавать билеты на торжественную церемонию открытия в продажу или оставить вход только по пригласительным. Во время церемонии закрытия фестиваля планируется выступление известной группы, но какой именно – интригу сохраню», - сообщила куратор соцблока.

По словам чиновницы, в юбилейный для города год, а Нижневартовску в этом году исполняется 45 лет, планируется сохранить все традиционные праздники фестиваля – Дружбы народов, Сабантуй и другие. Присоединиться к обсуждению подготовки праздничных мероприятий, запланированных к проведению в рамках фестиваля, может любой желающий. По словам Надежды Волчаниной, инициативы будут учтены оргкомитетом.