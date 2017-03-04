​В Нижневартовске готовятся к паводку

В Нижневартовске и Нижневартовском районе готовятся к весеннему паводку. Как рассказали siapress.ru в управлении информационной политики администрации города, высота снежного покрова на территории Нижневартовского района по состоянию на 1 февраля составила 64-70 см, что выше нормы в 45-68 см.

«Коммунальные службы города уже активно готовятся к предстоящему паводку. Ежедневно на уборке и вывозе снега работает около 200 единиц снегоуборочной техники. По состоянию на 13 февраля за зимние месяцы 2016-2017 годов уже вывезено с территории города 730 тысяч кубометров снега», - отметили в управлении.

Между тем, на состоявшемся накануне учебно-методическом сборе по подведению итогов деятельности Нижневартовского городского звена Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, специалисты говорили о том, что паводковая ситуация в этом году будет сложной. По словам председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Сергея Афанасьева, стоит ожидать паводковую обстановку, аналогичную той, что сложилась в 2007 году, когда были подтоплены отдельные территории в поселках Дивный, ВМК, некоторые территории крестьянско-фермерских хозяйств, дачные участки в пойме Оби и ее притоков, заливные луга, подъездные дороги в районе РЭБ флота и старого Вартовска.