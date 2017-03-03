​Два города Югры стали самыми популярными у авиапутешественников из Уфы

У авиапутешественников, отправляющихся из Уфы, наибольшим спросом пользуются не только московские рейсы, но и перелеты в города Югры. В ТОП-5 самых востребованных маршрутов вошли перелеты в Когалым и Нижневартовск. Об этом сообщили в пресс-службе уфимского аэропорта.

По данным siapress.ru, в столицу Самотлора авиакомпания «Ямал» летает три раза в неделю, выполняя регулярные рейсы. Кроме того, еще шесть рейсов обслуживают «Уральские авиалинии», «Ижавиа» и «Саратовские авиалинии». Самолеты данный перевозчиков зафрахтованы для перевозки вахтовиков.