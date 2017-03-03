​Житель Тюмени в Нижневартовске снял с «кредитки» собутыльника все деньги

В Нижневартовске задержан 45-летний житель Тюмени, который с чужой банковской карты украл деньги. В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Нижневартовску, в декабре прошлого года подозреваемый гражданин со своей женой приехал в столицу Самотлора.

«По объявлению он снял жилье, и, войдя в доверие к хозяину квартиры при распитии с ним спиртных напитков в период новогодних праздников, периодически, пока хозяин находился в алкогольном опьянении, снимал с его банковской карты небольшие суммы. В итоге, потерпевший лишился 36 тысяч рублей», - сообщил задержанный сотрудникам полиции.