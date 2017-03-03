​Суд признал виновным четверых жителей Нижневартовска в преступлениях террористической и экстремистской направленности

Четверо жителей Нижневартовска признаны виновными в преступлениях террористической и экстремистской направленности. Каждому из них судом назначено наказание в виде лишения свободы условно, сроками от 5 до 6 лет.

Как сообщалось ранее, следствием установлено, что осужденные вступили в ряды запрещенной на территории России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль Ислами».

«Мужчины проводили агитационную и пропагандистскую работу, направленную на создание в обществе позитивного мнения о ее деятельности. В целях публичного распространения среди населения националистических, политических и религиозных идей экстремисткой направленности подсудимые приобретали литературу, связанную с деятельностью «Хизб ут-Тахрир аль Ислами», раскрывающую её политические цели и задачи и распространяли ее среди жителей Нижневартовска. В ходе обысков, проведенных по месту жительства, работы, а также в автомобилях подсудимых, указанная литература и экстремистские печатные издания были изъяты. Кроме этого, подсудимые размещали в социальных сетях и распространяли видеофайлы пропагандистского характера, направленные на формирование негативного, неприязненного и враждебного отношения к работе правоохранительных органов, представителям христианства и христианской религии», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Чтобы доказать вину подсудимых, было допрошено более 70 свидетелей, проведен комплекс судебных экспертиз, в числе которых компьютерно-технические, лингвистические, психологические и психолого-психиатрические.