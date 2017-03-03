​В Ханты-Мансийской таможне сменилось руководство // СПРАВКА

В Ханты-Мансийской таможне сменился начальник. Эту должность с 1 марта заняла полковник таможенной службы Анна Геннадьевна Агафонова. Соответствующий приказ издан Федеральной таможенной службой. Ранее Анна Агафонова работала первым заместителем начальника Тюменской таможни Уральского таможенного управления.

СПРАВКА: Анна Агафонова родилась 27 марта 1966 г. в г. Рыбинск, Ярославской области. Окончила 1988 году Омский технологический институт.

Имеет высшее экономическое образование.

В таможенных органах с 14 января 1993 года. Трудовую деятельность начинала с инспектора Холмской таможни Дальневосточного таможенного управления. Как сообщили в пресс-службе Ханты-Мансийской таможни, новый руководитель награждена медалями «За службу в таможенных органах» I, II и III степени, медалью ФТС России «За усердие», нагрудными знаками ФТС России «Ветеран таможенной службы», «Отличник таможенной службы» и благодарностями ГТК России и ФТС России.