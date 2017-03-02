​В Нижневартовске из квартиры вор вынес золота на 200 тысяч рублей

В Нижневартовске задержаны мужчины, которых стражи порядка обвиняют в совершении краж ювелирных изделий. Одно из преступлений было совершено в октябре прошлого года. Тогда из квартиры, расположенной в жилом доме на улице Интернациональной, были похищены золотые серьги.

«Еще одно преступление совершил ранее судимый, нигде не работающий вартовчанин. Он из квартиры по улице Ленина похитил золотые изделия на сумму около 200 тысяч рублей. Третий задержанный сознался, что находясь в квартире своей знакомой, похитил принадлежащую ей золотую цепочку», - сообщили в УМВД России по г. Нижневартовску.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. С задержанными мужчинами работают следователи.