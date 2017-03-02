​СИБУР стал лучшим работодателем в России по версии HeadHunter // ФОТО

СИБУР также стал призером «Премии HR-бренд - 2016» в номинации «Федерация», учрежденной HeadHunter, за наиболее успешную работу с репутацией компании как работодателя, реализацию образовательных и просветительских проектов в регионах деятельности в рамках корпоративной благотворительной программы «Формула хороших дел». По данным siapress.ru, благодаря именной этой благотворительной программе в прошлом году в Нижневартовске был организован День молодежи, приобреталось оборудование для учреждений культуры и были реализованы другие мероприятия.

«Высокие позиции в рейтинге подтверждают, что карьера в нефтехимической отрасли становится все более популярной среди соискателей за счет реализации масштабных проектов и внедрения инновационных технологий. Наши сотрудники, участвующие в воплощении амбициозных целей компании, таких как строительство комплекса «ЗапСибНефтехим» под Тобольском, становятся частью истории отечественной нефтехимии. Кроме того, СИБУР ведет системную работу в области построения бренда работодателя, популяризации химических и инженерных специальностей, развития кадрового потенциала и мотивации сотрудников», — цитирует исполнительного директора СИБУРа Василия Номоконова пресс-служба компании.

СИБУР стабильно занимает топ-места в рейтингах работодателей. Так, по результатам исследования международных консалтинговых компаний Universum и Randstad за 2015 и 2016 годы компания признана самым привлекательным работодателем в категории «Химическая промышленность».