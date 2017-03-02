​В Нижневартовске под колесами иномарки пострадал пешеход

В среду, 1 марта, в Югре зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Авария с пострадавшим произошла в 09.37 утра в Нижневартовске на улице Авиаторов. 61-летняя водитель, управляя автомобилем «Хендай Солярис», допустила наезд на 31-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение, сообщили в пресс-службе ГИБДД округа.