​В Нижневартовске инспекторы ГИБДД проведут проверки: тех, кто перевозит детей с нарушением ждет штраф

В Нижневартовске сотрудники местной Госавтоинспекции объявили о проведении двухдневного рейда «Детское кресло». Как сообщается в телеграмм-канале «Твой Вартовск», наряды ГИБДД будут дежурить вблизи образовательных учреждений города и наблюдать за тем, как родители-водители перевозят своих детей. Нарушителям грозит штраф.

Инспекторы советуют не пренебрегать ПДД и, если в салоне автомобиля находится ребенок, использовать детские кресла и специальные удерживающие устройства.

Добавим, по статистике с начала года на дорогах муниципалитета произошло три дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних. Виновниками во всех случаях были признаны взрослые, тем не менее активизировать профилактическую работу в школах и детских садах, а также родителями, уверены специалисты, необходимо.

Как сообщили siapress.ru в ГИБДД Нижневартовска, в этом году в образовательных учреждениях сотрудниками Госавтоинспекции проведено 99 профилактических бесед, 9 родительских собраний. Кроме того, состоялось четыре профилактических акции.