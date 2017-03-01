​Нижневартовский бизнес избавляется от снега: на спецполигон вывезли несколько тысяч кубических метров осадков

В Нижневартовске за первый день проведения акции по бесплатному приему снега на специальном полигоне, представители бизнеса, а именно для них местные власти проводят данное мероприятие, вывезли 7 тысяч кубических метров снега. Об этом сообщили в местной администрации.

«За каждый складированный на полигоне кубический метр осадков раньше пришлось бы заплатить 49 рублей. Акция по бесплатному приему продлится до 4 марта. От предпринимателей и руководителей организаций дополнительных документов на специальном полигоне не требуется», - уточнили в мэрии.

На «снежную свалку» еще 13 тысяч кубических метров снега вывезли из микрорайонов города и с улично-дорожной сети.