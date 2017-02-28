​«Нижневартовскавиа» претендует на победу в трех номинациях конкурса «Крылья России»

В Москве состоялось заседание Организационного комитета 20-го юбилейного авиационного конкурса «Крылья России». Во время мероприятия были определены авиакомпании - соискатели премии в пятнадцати номинациях. В трех из них претендует на победу югорская авиакомпания «Нижневартовскавиа». Актив правительства ХМАО представлен в номинациях «Лучшая инженерно-техническая служба», «Вертолетные услуги» и «Авиаперевозки на местных маршрутах».

Как сообщает информационно-аналитическое агентство «АвиаПОРТ», в ближайшее время члены Экспертных групп начнут ознакомление с итогами работы претендентов в 2016, а в начале марта тайным голосованием определят победителей и лауреатов конкурса. Церемония награждения пройдет 27 марта 2017 года в Москве.

Добавим, что «Нижневартовскавиа» является крупнейшим авиапредприятием Югры. В его ведении находится международный аэропорт столицы Самотлора. Также компания оказывает весь спектр авиационных услуг, в том числе пассажирские и грузовые перевозки, является постоянным партнером ООН.

Стоит отметить, что «Нижневартовскавиа» является дипломантом Национальной авиационной премии «Крылья России-2012» в номинации «Авиакомпания года - оператор вертолётных работ».