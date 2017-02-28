В Нижневартовске продолжается следствие по факту ДТП с пятью погибшими: «Назначен ряд экспертиз»

В Нижневартовске продолжается следствие по факту ДТП, в котором погибли пять человек. Сейчас следователи назначили проведение ряда экспертиз, которые помогут установить состояние водителя легкового автомобиля. В момент аварии в салоне «ДЭУ» находилось семь человек.

«По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас проводится экспертиза. Известно, что люди возвращались с базы отдыха, где праздновали день рождения», - сообщил начальник ГИБДД г. Нижневартовска Геннадий Котляров.

Он также сообщил, что два человека, пострадавшие в этом ДТП, по прежнему остаются в больнице. Врачи оценивают их состояние как «тяжелое».

Напомним, жуткая авария на третьем километре автодороги Нижневартовск – Излучинск произошла в минувшую субботу. Как сообщили в УМВД России по ХМАО, водитель автомобиля «Daewoo Espero», двигаясь в сторону столицы Самотлора, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с движущимся на встречу грузовым автомобилем «Мерседес» под управлением водителя 1962 года рождения. После удара «Daewoo Espero» продолжил движение по «встречке», где произошло лобовое столкновение с автомобилем «Инфинити» под управлением водителя 1993 года рождения.