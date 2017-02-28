​У главы Нижневартовска появился новый заместитель

В мэрии столицы Самотлора произошли кадровые перестановки. После ухода Антона Смирнова, проработавшего в должности заместителя главы города около трех месяцев, его кресло заняла Татьяна Шилова. Ранее она являлась директором департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города. Теперь она также будет возглавлять эту структуру и занимать пост зама.

Напомним, что Антон Смирнов покинул своей пост, написав заявление об уходе по собственному желанию. О дальнейшей его карьере не известно.