​Пострадавший в ходе перестрелки в Нижневартовске мужчина является бизнесменом

В Нижневартовске продолжают разбираться в причинах ЧП, произошедшего сегодня в 16-ом микрорайоне города. По словам руководитель Следственного отдела СУ СК РФ по Югре в г. Нижневартовске Сергея Салькова, оперативникам удалось установить личность пострадавшего мужчины, по автомобилю которого велась стрельба.

«Он занимается коммерческой деятельностью на территории города Нижневартовска. Проверяются различные версии, в том числе, и версия, связанная с его профессиональной деятельностью», - уточнил Сальков в эфире ОТРК "Югра".

По факту покушения на убийство мужчины возбуждено уголовное дело по нескольким статьям уголовного кодекса. По версии следствия, сегодня в 11-ом часу в районе дома №66 по улице Омской, неустановленные лица произвели несколько выстрелов из огнестрельного оружия по автомобилю «Ниссан», которым управлял один из местных жителей. В результате последний получил телесные повреждения и с огнестрельными ранениями доставлен в городскую больницу.

Как сообщал siapress.ru ранее, стрельба велась настолько хаотична, что следы от пуль были обнаружены в одной из квартир ближайшего дома, а также в спортивный зал вблизи расположенного лицея. По словам директора департамента образования Нижневартовска, из детей, которые находились в этот момент на уроке, никто не пострадал – педагоги и школьники сразу же покинули спортзал.