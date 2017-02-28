​По факту утренней стрельбы в Нижневартовске возбуждено уголовное дело: следователи расследуют покушение на убийство

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство местного жителя. «По версии следствия, 28 февраля 2017 года в 11-ом часу в районе дома № 66 по улице Омской в городе Нижневартовске неустановленные лица произвели несколько выстрелов из огнестрельного оружия по автомобилю «Ниссан», которым управлял один из местных жителей. В результате последний получил телесные повреждения и с огнестрельными ранениями доставлен в городскую больницу», - прокомментировали утреннее ЧП в пресс-службе СУ СКР по Югре

Расследование уголовного дела проходит под контролем руководства ведомства. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в том числе на установление лиц, причастных к совершению преступления.

Напомним, около 11.00 утра очевидцы в соцсетях сообщили о ДТП у лицея № 2 на улице Омская. По их словам, водитель внедорожника двигался на большой скорости, задел припаркованный автомобиль и перевернулся. Также некоторые слышали стрельбу. По предварительным данным пули попала в окно третьего этажа лицея, в социальный центр «Кардея» и в квартиру жилого дома. Информацию о том, что перестрелка была, подтвердили в пресс-службе окружной полиции. Также сообщалось, что 43-летний водитель внедорожника госпитализирован с огнестрельным ранением груди, переломом, травматическим шоком и ушибом лёгкого. Позже появилась информация о том, что в старой части Нижневартовска сгорел автомобиль, из которого, предположительно, велась стрельба.