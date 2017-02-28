​СМИ: На окраине Нижневартовска сгорел автомобиль, из которого велась стрельба // ВИДЕО

В старой части Нижневартовска сгорел автомобиль, из которого, предположительно, велась стрельба сегодня утром у лицея № 2 на улице Омская. Об этом сообщает телеканал «ТНТ-Нижневартовск». Видео в редакцию прислали очевидцы.

«На фото багажник с остатками автомата серии АК с прикреплённым глушителем», - уточняет корреспондент телеканала.

Фото, видео: vk.com/tnt_nv

Напомним, около десяти утра на улице Омская произошло ДТП: Nissan X-Trail перевернулся после столкновения с припаркованным автомобилем. Свидетели утверждали, что слышали стрельбу. По предварительным данным пули попала в окно третьего этажа лицея, в социальный центр «Кардея» и в квартиру жилого дома.

Информацию о том, что перестрелка была, подтвердили в пресс-службе окружной полиции. Сейчас все экстренные службы города заняты поиском преступников.

Личность пострадавшего установлена, сообщил ранее «Лайф». 43-летний водитель внедорожника госпитализирован с огнестрельным ранением груди, переломом, травматическим шоком и ушибом лёгкого.