​СМИ: По водителю перевернувшегося у лицея Нижневартовска внедорожника стреляли из «девятки»

По водителю автомобиля Nissan X-Trail, который перевернулся у лицея № 2 в Нижневартовске, предположительно стреляли неизвестные из машины ВАЗ-2109, сообщает «Лайф». По данным издания, 43-летний водитель внедорожника госпитализирован с огнестрельным ранением груди, переломом, травматическим шоком и ушибом лёгкого. Стрелявшие в него скрылись с места происшествия.

Напомним, утром во вторник, 28 февраля, на улице Омская в Нижневартовске произошло ДТП: внедорожник врезался в припаркованный автомобиль, забор и перевернулся. Очевидцы сообщили, что слышали выстрелы. По предварительным данным одна пуля попала в окно третьего этажа лицея, ещё одна — в социальный центр «Кардея». Также сообщается о том, что пуля пробила окно и стену в квартире жилого дома. Свидетели утверждают, что по внедорожнику стреляли из автомата.

Фото: nv86.ru

Фото: vk.com/hellonownv