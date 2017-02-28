​В Нижневартовске у лицея произошло серьезное ЧП: разбито несколько автомобилей, очевидцы слышали стрельбу // ФОТО

Очевидцы в социальных сетях обсуждают серьезное ЧП, произошедшее во вторник, 28 февраля, около 10.30 у лицея № 2 на улице Омская в Нижневартовске. Судя по снимкам, опубликованным в паблике «Привет, сей час Нижневартовск» во «ВКонтакте», автомобиль на высокой скорости протаранил несколько припаркованных машин и перевернулся. Кроме того, несколько человек сообщают о том, что слышали стрельбу.

«Летел за 66 домом Омская, задел припаркованый авто, который развернуло, влетел в забор возле шлагбаума и на бок. Говорят стреляли, гильзы в начале дома валяются, водилу вытащили и увезли на реанимации», - пишет одна из свидетельниц произошедшего (орфография и пунктуация автора сохранены, прим.ред.).

Сейчас место происшествия оцеплено, работают спецслужбы. Официальных данных о произошедшем пока нет.

Фото: vk.com/hellonownv