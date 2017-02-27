​Вартовчанин обманывал людей со всей страны, сидя в колонии

Осужденный житель Нижневартовска, находясь в колонии, обманывал людей по телефону. Пресечь его деятельность удалось оперативникам из Кировской области.

«Выехавшие в город Сургут сотрудники уголовного розыска совместно с представителями УФСИН установили мошенника, которым оказался уроженец Нижневартовска, отбывающий наказание за грабеж», - сообщил начальник отделения УУР УМВД России по Кировской области Павел Шмыров.

Как сообщил полицейский в эфире ГТРК Вятка, вартовчанин совершал звонки неизвестным людям и представлялся их родственником, который якобы попал в ДТП и для благополучного решения вопроса необходима определенная сумма денег.

Оперативники обращают внимание на то, что необходимо сохранять свою бдительность. Не менее активно мошенники используют схему одурачивания, используя уже известные технологии. Так, например, жительница Урая рассказала, что ей на сотовый телефон пришло смс-сообщение, в котором было написано, что с ее карты был выполнен перевод и сняты денежные средства. Потерпевшая позвонила по номеру, указанному в сообщении. Поговорив с мошенниками, женщина сообщила код, который пришёл ей на телефон. В результате, как сообщили в УМВД Югры, со счета карты было списано более 42 тысяч рублей.

Всего только за 2016 год урайцы перевели денежные средства в сумме более 11 миллионов рублей на счета мошенников.