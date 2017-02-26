Число жертв ДТП под Нижневартовском увеличилось до пяти // ФОТО

Накануне около восьми вечера на автодороге «Нижневартовск — Излучинск» произошло ДТП, которое унесло пять жизней.

Полицейские выяснили, что произошло. «Водитель 1975 года рождениял автомобиля «Daewoo Espero», двигаясь из Излучинска в сторону Нижневартовска, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с движущимся на встречу грузовым автомобилем «Мерседес» под управлением водителя 1962 года рождения. После удара «Daewoo Espero» продолжил движение по «встречке», где произошло лобовое столкновение с автомобилем «Инфинити» под управлением водителя 1993 года рождения», — передает пресс-служба окружного главка МВД.

Напомним, что в аварии погибли водитель автомобиля «Daewoo Espero» и три пассажира: двое мужчин и женщина. Три женщины-пассажира были госпитализированы, позднее одна из них умерла.