​В Нижневартовске стартует акция «Снежный субботник»

В Нижневартовске завтра, 27 февраля, стартует акция «Снежный субботник». Местный департамент ЖКХ предложил руководителям городских предприятий общественного питания и торговли, промышленных организаций и компаний, предоставляющих финансовые, транспортные и другие услуги, индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам присоединиться к «снежному субботнику», очистить закрепленные и прилегающие к объектам территории и вывезти снег. При этом дополнительных документов от представителей бизнеса для складирования снега на специальном полигоне не требуется.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, акция продлится до 4 марта. Все это время на городском полигоне МУП «САТУ» (район АЗС «Газпромнефть» на автодороге Нижневартовск – Излучинск) снег будут принимать бесплатно.