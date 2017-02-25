​В Нижневартовском районе в ДТП погибли четыре человека // ФОТО

В субботу, 25 февраля, около 20.00 в ДТП на третьем километре автодороги «Нижневартовск — Излучинск» столкнулись три автомобиля, погибли четыре человека.

Фото: vk.com/vartovsk86region

«По предварительным данным установлено, что водитель автомобиля «Дэу Эсперо», двигаясь из Излучинска в Нижневартовск, допустил касательное столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Скания». От удара автомобиль «Дэу» занесло под движущийся за «Сканией» автомобиль «Инфинити». В результате столкновения четыре человека погибли, еще двое получили травмы различной степени тяжести», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Югре.

В настоящее время на месте аварии работают госавтоинспекторы, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.