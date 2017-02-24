16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  57,4762   EUR  60,4535  

​В Нижневартовском районе вахтовик похитил с грузового автомобиля восемь колес

В Нижневартовском районе задержан житель Тюменской области, которого подозревают в краже восьми колес с грузового автомобиля. Владельцу имущества был причинен ущерб на сумму больше 150 тысяч рублей.

«В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого, им оказался житель Тюменской области, работающий в Югре вахтовым методом. Мужчина рассказал полицейскими, что снял колеса с грузовика путем свободного доступа, автомобиль находился без присмотра и не имел охранной сигнализации», - рассказали в пресс-службе окружной полиции.

В отношении задержанного сотрудниками МОМВД России «Нижневартовский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый полностью признал вину в содеянном.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 15:11, просмотров: 197, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​«Мы славим тех, кто готов в любую минуту встать на защиту Отечества…»

​«Мы славим тех, кто готов в любую минуту встать на защиту Отечества…»
Поздравление с Днем защитника Отечества
Вадим Шувалов, глава города Сургута 23 февраля в 10:05
366 0
​«23 февраля – праздник настоящих мужчин»

​«23 февраля – праздник настоящих мужчин»
Поздравление с Днем защитника Отечества
Надежда Красноярова, председатель Думы города Сургута 23 февраля в 10:04
486 4
​«Это праздник доблести…»

​«Это праздник доблести…»
Поздравление с Днем защитника Отечества
Василий Юркин, директор СГМУП «Городские тепловые сети» 23 февраля в 09:59
281 0
​«Этот праздник наполнен глубоким содержанием и смыслом…»

​«Этот праздник наполнен глубоким содержанием и смыслом…»
Поздравление с Днем защитника Отечества
Рустем Юсупов, генеральный директор ООО «СветоДизайн-Югра» 23 февраля в 09:58
297 0
​Сами себе доктора // ИНФОГРАФИКА

​Сами себе доктора // ИНФОГРАФИКА
Большинство голосующей аудитории siapress.ru предпочитает лечиться от гриппа самостоятельно — или не болеть вовсе
Юрий Нуреев 22 февраля в 15:07
266 0
​Перезагрузка США-Россия — дело не скорое… // АУДИО, ТЕКСТ

​Перезагрузка США-Россия — дело не скорое… // АУДИО, ТЕКСТ
Почему настроения у инвесторов далеки от предпраздничных, сможет ли рубль укрепиться сильнее, и на какие акции стоит обратить внимание?
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 22 февраля в 13:55
278 0
​Золотой наш капремонт // ИНФОГРАФИКА

​Золотой наш капремонт // ИНФОГРАФИКА
Большинство голосующих читателей siapress.ru уверены, что взносы на капитальный ремонт в округе слишком высоки
Юрий Нуреев 21 февраля в 14:45
518 5
Олег Владимиров

​Лапша по карточкам
Вы в курсе, что с любого магазина оператор вашего банковского «пластика» спишет пару-тройку процентов от ваших убытков – за обслуживание? Как вы думаете, в чем растворяются эти проценты? Правильно, в цене товара.
Олег Владимиров 21 февраля в 09:35
581 0
​До свиданья, Валентин // ИНФОГРАФИКА

​До свиданья, Валентин // ИНФОГРАФИКА
Большинство голосующей аудитории siapress.ru не считает 14 февраля праздником
Юрий Нуреев 20 февраля в 16:43
409 0
​Захар Прилепин и запрещенный в России ИГИЛ

​Захар Прилепин и запрещенный в России ИГИЛ
Но, господа-товарищи, вы думаете, мессия Прилепин остановится на Донбассе? Даже не надейтесь: «Совершенно очевидно, что Донбасс — это зона ответственности не перед жителями Донбасса или Украины, а перед будущим России».
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 20 февраля в 11:04
997 33
​Сургутская неделя. Почти как настоящее

​Сургутская неделя. Почти как настоящее
Рэп, пляж и почему не я выиграл 16 миллионов?
Олег Владимиров 18 февраля в 13:13
1197 8
Олег Владимиров

​Зачем бороться с коррупцией?
Я бы, если честно, бюджетникам зарплаты вовсе поотменял бы. Пусть государство на эти деньги Крымский мост достроит, еще один чемпионат мира проведет и космонавта на Марс запустит, не жалко!
Олег Владимиров 17 февраля в 09:18
944 6
​Мы долгое «Эхо» друг друга

​Мы долгое «Эхо» друг друга
Хотите стать «Эхом»? Будьте по отношению к своим читателям, в первую очередь, добрыми! Не требовательными. Не осуждающими. А просто-напросто добрыми.
Татьяна Малинина, журналист, писатель 16 февраля в 20:33
1097 3
Анастасия Семихатских

​Пляж без воды
Чиновники твердят, что в городе ни в коем случае нельзя оборудовать прибрежную зону, так как наша вода не предназначена для купания. Встречный вопрос: а при чем тут купание?
Анастасия Семихатских 16 февраля в 14:45
1019 6
​Валерий Санин: «Глаза боятся – руки делают»

​Валерий Санин: «Глаза боятся – руки делают»
26 февраля в 17:00 в Сургутской филармонии состоится юбилейный вечер «Виват, Маэстро!»
Оксана Малахова 16 февраля в 10:52
570 0
​Левосудие

​Левосудие
Евгения Чудновец. Воспитатель детского сада. Обнаружила видео с издевательствами над ребенком в детском саду, опубликовала это видео с призывом привлечь ответственных – и сама присела за распространение запрещенных материалов.
Александр Твардовский, блогер 16 февраля в 09:45
728 5
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+

Архив нового города

Новый Город до 2011 г.
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика