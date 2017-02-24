​В Нижневартовском районе вахтовик похитил с грузового автомобиля восемь колес

В Нижневартовском районе задержан житель Тюменской области, которого подозревают в краже восьми колес с грузового автомобиля. Владельцу имущества был причинен ущерб на сумму больше 150 тысяч рублей.

«В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого, им оказался житель Тюменской области, работающий в Югре вахтовым методом. Мужчина рассказал полицейскими, что снял колеса с грузовика путем свободного доступа, автомобиль находился без присмотра и не имел охранной сигнализации», - рассказали в пресс-службе окружной полиции.

В отношении задержанного сотрудниками МОМВД России «Нижневартовский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый полностью признал вину в содеянном.