​В Югру иностранцы пытались незаконно ввести ножи и кастеты // ФОТО

В аэропорту Нижневартовска сотрудники Ханты-Мансийской таможни у одного из пассажиров международного рейса в багаже обнаружила партию ножей и кастетов. Они направлены на для определения принадлежности к холодному оружию. В случае отнесения выявленных товаров к холодному оружию, в отношении гражданина будут возбуждены дела об административных правонарушениях. Мужчине может грозить наказание в виде штрафа с возможной конфискацией оружия.

«Это не первый случай. Двумя месяцами ранее при проверке материалов, полученных в ходе таможенного контроля багажа гражданина, следующего международным авиарейсом из города Нижневартовска в город Худжанд, был изъят кастет. В международном секторе аэропорта Сургута в ноябре 2016 года задержали россиянина, прибывшего из Республики Таджикистан, который незаконно в своем багаже перевозил четыре ножа в ножнах, изготовленные кустарным способом. Согласно заключениям эксперта ЭКС регионального филиала ЦЭКТУ Екатеринбург, представленные на экспертизу товары отнесены к холодному оружию», - сообщили в пресс-службе Ханты-Мансийской таможни.

С начала года в международных аэропортах Югры выявлено 10 фактов ввоза из заграницы ножей и кастетов (общим количеством 14 штук). После проведенных экспертиз четыре кастета и два ножа признаны холодным оружием.

В таможне напоминают, что на территории России запрещен оборот в качестве гражданского и служебного оружия – кистеней, кастетов, сурикенов, бумерангов и других специально приспособленных для использования в качестве оружия предметов ударно-дробящего и метательного действия, за исключением спортивных снарядов. А ввоз или вывоз холодного клинкового охотничьего оружия (ножей и кинжалов охотничьих) ограничен и осуществляются только при наличии заключения (разрешительного документа), выданного МВД России.