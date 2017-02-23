​В Нижневартовском районе на месте преступления задержаны похитители нефти // ФОТО

В Нижневартовском районе задержаны похитители нефти. Спецоперацию провели сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по ХМАО – Югре совместно с коллегами из Службы по ХМАО - Югре РУФСБ России по Тюменской области при силовой поддержке бойцов ОМОН.

«В момент задержания злоумышленники сливали нефтепродукты из напорного нефтепровода при помощи несанкционированной врезки. Похищенное перекачивалось в автомобиль УАЗ, оборудованный специальными емкостями для перевозки топлива», - сообщили в пресс-службе окружной полиции.

В настоящее время следственным отделом МОМВД России «Нижневартовский» по факту покушения на кражу из нефтепровода в отношении задержанных возбуждено уголовное дело. За совершение данного преступления действующее законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей. В отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото пресс-службы УМВД Югры