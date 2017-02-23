​Нижневартовский олигарх распродает в Югре свой бизнес: «Есть более перспективные регионы»

Нижневартовская корпорация «Славтэк», президентом которой является известный в регионе олигарх Александр Петерман, объявила масштабную распродажу готового бизнеса. Сейчас на стадии предпродажной подготовки находятся сразу несколько объектов: хлебобулочный, пивной и колбасный заводы, а также сеть магазинов «СПМ». Об этом в эфире окружного телеканала «Мегаполис» сообщил сам Александр Петерман. Он не скрывает, что приобрести активы готовы крупные федеральные сети – именно от них поступают настойчивые предложения о покупке.

«Есть другие регионы, в которых мы работаем, они более перспективны для бизнеса. Мы планируем те деньги, которые выручим – вложить в другие направления бизнеса», - добавил Петерман.

По данным siapress.ru, информация о том, что корпорация «Славтэк» планирует выставить на продажу свои магазины, появилась еще осенью прошлого года. Тогда официально она не была подтверждена.