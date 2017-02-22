​Сбой в работе: у авиакомпании «Ямал» многочасовые задержки в аэропорту Нижневартовска

Пассажиры авиакомпании «Ямал» вынуждены несколько часов провести в ожидании своего вылета в аэропорту Нижневартовска. Здесь задерживается вылет самолета в Новосибирск и Уфу, а также прилет из Новосибирска.

По данным онлайн-табло, вылет рейса в Уфу задерживается пока практически на три часа, а отправление самолета в Новосибирск отложено на пять часов. С чем связан такой сбой в работе перевозчика пока неизвестно.