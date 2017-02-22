​Нотариус Югры Александр Попов совершил восхождение на высшую точку Южной Америки — Аконкагуа // ФОТО

Нотариус Нижневартовска Александр Попов в канун Дня защитника Отечества совершил восхождение на высшую точку Южной Америки – суровую и прекрасную вершину Аконкагуа, высота которой 6962 метра.

Аконкагуа — высшая точка Южной Америки, гордо венчающая горный массив Анд. Пик высотой 6962 метров над уровнем моря. Это самая высокая гора на американском континенте, самая высокая гора Южного полушария. Аконкагуа расположена всего лишь в 150 километрах от Тихого океана и «славится» ураганными ветрами, вольготно гуляющими на ее вершине. С языка местных индейцев даже ее название переводится как Гора снежных бурь.

Александр Попов пешее восхождение – треккинг - на вершину Аконкагуа совершил в составе группы из шести человек, куда еще вошли альпинисты из Москвы, Екатеринбурга, Перми. Непосредственно покорение высшей точки горы состоялось 11 февраля. Путешествие длилось почти три недели – с 30 января по 19 февраля. Для российских альпинистов оно началось в винодельческой столице Аргентины — городе Мендоc. Затем следовал переезд в национальный парк Аконкагуа, где стартовал акклиматизацонный трек к подножию Южной стены Аконкагуа. День за днем альпинисты самоотверженно двигались от лагеря к лагерю к своей цели, пока не достигли самой высшей точки одной из самых грандиозных вершин на Земле.

«Восхождение на Аконкагуа стало для меня одной из самых тяжелых, потому что мы все необходимые снаряжения, еду, все несли на себе сами без каких-либо помощников-шерпов, - рассказывает Александр Попов, - Несмотря на то, что в Аргентине сейчас лето, в Андах – суровый мороз и ужасные ветра. На маршруте нет больших снежных полей, но кошки, ледоруб и навыки альпинизма необходимы. Во время восхождения мы жили в палатках, готовили сами в спартанских условиях в промежуточных лагерях. Особо запомнился последний день перед покорением вершины, когда мы начали свой поход в час ночи. По традиции, с собой я взял флаг Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и, взобравшись на вершину, гордо установил его на ней, наслаждаясь красотой открывшегося вида с Аконкагуа».

Кстати, для вартовчанина вершина Аконкагуа стала самой высокой в истории восхождений. За плечами нотариуса Нижневартовска Александра Попова — покоренные горы Олимп (Греция, 2008), Тубкаль (Марокко, 2010), Килиманджаро (Танзания, 2012), Мера Пик (Непал, 2012), Кайлас (Тибет, 2013), Народная (Урал, 2014, в составе экспедиции «Народная-2014»), горы центральной части Корсики (трек GR20, 2014), а также зимнее путешествие на Байкал (2014). Попов в 2013 году также занял призовое второе место в VIII международных соревнованиях «Elbrus Race — 2013» по скоростному восхождению на Эльбрус (5642 м).

На вопрос, готовы ли вы к новым восхождениям, Александр Попов отвечает положительно. «Поживем – увидим! Все восхождения забываются, а вот ностальгия по команде, собравшей альпинистов с разных уголков России, остается. Не исключено, что очень скоро горы вновь позовут нас к себе!» - отмечает путешественник.