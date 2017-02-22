​В Нижневартовском районе в ДТП пострадали три человека // ФОТО

Во вторник, 21 февраля, в 11.50 на 197 километре автодороги «Сургут-Нижневартовск» в ДТП пострадали три человека. По данным пресс-службы ГИБДД Югры, 38-летняя женщина, управляя автомобилем «Ниссан Нот», не справилась с управлением, машину занесло и выкинуло на встречку, где произошло столкновение с автомобилем «Рено Логан» под управлением 33-летнего водителя. В результате ДТП оба водителя, а также 42-летний пассажир автомобиля «Рено Логан», получили телесные повреждения.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек получили различные травмы, в том числе один несовершеннолетний