​В Нижневартовске в столкновении КамАЗа и маршрутки пострадали шесть человек // ФОТО

В понедельник, 20 февраля, в 07.30 утра в Нижневартовске в районе улицы 2П-2 произошло столкновении КамАЗа и пассажирской ГАЗели. Водитель грузовика на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу микроавтобусу, рассказали в ГИБДД округа о причинах ДТП. В результате аварии пострадали шесть пассажиров маршрутки.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых 12 человек получили травмы различной степени тяжести.