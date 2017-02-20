​В Нижневартовске игровой комплекс выплатил деньги ребенку, который сломал руку в лабиринте

Суд обязал выплатить игровой комплекс ООО «Джамп.Варта» моральную компенсацию ребенку, который сломал руку, играя в лабиринте. Инцидент произошел в январе этого года. Мама травмированного ребенка обратилась в прокуратуру. Проведя проверку, сотрудники надзорного ведомства пришли к выводу, что работники комплекса не предоставили полную и достоверную информацию о правилах использования лабиринта и не обеспечили безопасные условия для жизни и здоровья посетителей.

Однако добиться выплаты компенсации удалось только в апелляционном порядке, так как городской суд удовлетворять иск не стал. «Судом ХМАО-Югры решение городского суда отменено, требования прокурора удовлетворены в полном объёме, в пользу несовершеннолетнего взыскана компенсация морального вреда. Сумма выплаты составила восемь тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.