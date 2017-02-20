​На трассе в Югре сломался рейсовый автобус, везший 40 пассажиров из Нижневартовска в Сургут

В Нижневартовском районе на 177 км автодороги «Сургут – Нижневартовск» сломался рейсовый автобус «Karosa», в котором из Нижневартовска в Сургут ехали 40 пассажиров. Машина съехала на обочину и из-за заклинившегося колеса не могла следовать по маршруту.

«Получив сообщение о том, что на проезжей части стоит неисправный пассажирский автобус, наряд ДПС незамедлительно прибыл на место. Как пояснил водитель, при движении перед образовавшимся затором в час-пик, он прибегнул к экстренному торможению, в результате чего съехал на обочину. У автобуса заклинило колесо, и он не смог продолжить дальнейшее движение», - рассказали в пресс-службе МОМВД России «Нижневартовский».

Фото пресс-службы УМВД Югры

Инспекторы ДПС капитан полиции Олег Беспалов и старший лейтенант полиции Рузиль Юмазов оказали помощь пассажирам, а также обеспечили безопасность дорожного движения. Попутным транспортом до места назначения сначала были отправлены женщины и дети, а затем мужчины. Неисправный автобус полицейские помогли убрать с проезжей части.