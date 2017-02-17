Сотрудники МЧС призывают: не препятствуй спасению людей! Уступи дорогу!

В последнее время средства массовой информации часто рассказывают о случаях, когда водители не пропускают автомобили экстренных служб, следующих по вызову, и вступают в споры. Такие истории стали предметом острых дискуссий и негативных последствий для обеих сторон спора.

Похожий случай произошел в одном из микрорайонов Нижневартовска. Дежурный караул 42-й пожарно-спасательной части прибыл по сообщению о задымлении в подъезде. Пока пожарные проводили разведку в подъезде и опрашивали жильцов дома, водитель автоцистерны, согласно должностным инструкциям, находился в автомобиле. Автомобиль стоял у подъезда на проезжей части. В условиях боевой работы водитель спецтранспорта должен обеспечить бесперебойную подачу воды к месту пожара .

В это время с парковки на легковом автомобиле выезжал мужчина и настоятельно попросил водителя спецмашины пропустить его, хотя места для маневра у «легковушки» было достаточно. Возник спор.

Инцидент был разрешен мирным путем. Но не всегда такие случаи заканчиваются благополучно.

В связи с этим нижневартовские огнеборцы провели очередной рейд, чтобы еще раз оценить ситуацию с проездом спецтехники во дворах города и провести с жильцами разъяснительную работу.

Участники рейда проверили возможность проезда пожарной техники к месту вызова и имеющимся водоисточникам. Мероприятие показало, насколько затруднен проезд из-за припаркованного во дворах личного транспорта. Даже если спецтехника в состоянии передвигаться, то развернуть пожарно-техническое оборудование негде. «В сильные морозы ситуация усугубляется, - поясняет временно исполняющий обязанности начальника 42-й ПСЧ Илья Кистанов.- Многие автомобили не заводятся, и во дворах транспорта становится в разы больше. Самые «проблемные» районы города - это 10-й, 11-й и новые микрорайоны за улицей Ханты-Мансийской».

Большую проблему для пожарных создают и протянутые провода от электрических подогревов. Они мешают проезду пожарных автомобилей. Не раз спецтехнике приходилось терять время на то, чтобы распутать клубок электрических проводов.

В ходе рейда автовладельцы, которых удалось застать у своих транспортных средств, были проинструктированы сотрудниками МЧС. И выразили полное согласие с законными требованиями спасателей.

«Хаотично припаркованные автомобили – проблема не новая, это беда городов всей России. Особенно, если транспортные средства припаркованы во дворах жилых домов, – рассказывает начальник управления организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ Главного управления Николай Зайцев. – На освобождение проездов и мест установки пожарных машин либо на объезд припаркованных во дворах автомобилей уходят драгоценные минуты, которые, возможно, кому-то могут стоить жизни. Основную роль здесь играет, прежде всего, культура и порядочность граждан. При таких «помехах» на дороге и тем более во дворах вновь теряется время, которое так дорого при ликвидации пожара. При тушении пожаров и спасении людей в «многоэтажках» часто необходима работа автолестниц. Иногда удивляюсь, как наши специалисты на островках среди машин умудряются установить многотонную машину, проявляя ювелирное мастерство. Иногда водитель сам не может до конца объяснить, поясняя: надо было срочно, там люди!»

Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому округу обращается к автовладельцам: используйте для парковки автотранспорта специально отведенные места, ваши машины не должны препятствовать подъезду спецтехники! Не загромождайте дворы, иногда 10 метров, пройденные пешком, оградят вас от ненужных споров с экстренными службами и помогут спасти чью-то жизнь...