​В Нижневартовске сотрудники Росгвардии изъяли свыше 700 граммов наркотиков

Накануне вечером экипаж группы задержания Нижневартовского межмуниципального отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии России в составе: старшего сержанта полиции Александра Кашанина, прапорщика полиции Юлая Фаррахова и старшего сержанта полиции Сергея Андрющенко, находясь на маршруте патрулирования, около 23 час. 30 мин. на улице Северной, заметил гражданина, который при виде сотрудников резко изменил маршрут движения, ускорил шаг и попытался скрыться в ближайшем подъезде.

Гражданина остановили. Его поведение не соответствовало окружающей обстановке: он заметно нервничал, на вопросы сотрудников отвечал невнятно. Предположив, что у него могут быть запрещённые к свободному обороту предметы или вещества, наряд группы задержания вызвал следственно – оперативную группу. В осмотренной в присутствии понятых одежде мужчины был обнаружен полимерный пакетик с кристаллообразным веществом светло-синего цвета. Экспертизой было установлено, что вещество является синтетическим наркотиком массой 0,382 грамма.

В дальнейшем при проведении обыска по месту жительства задержанного совместно с сотрудниками полиции было обнаружено и изъято еще сто девятнадцать пакетиков с порошкообразным веществом, четыре плитки твердого вещества, один пакет с комкообразным веществом. Общая масса изъятого составила 707.027 грамма.

Мужчине грозит уголовная ответственность по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.