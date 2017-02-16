​Космонавт из Нижневартовска Сергей Рыжиков рассказал о самой удивительной ночи из ста на МКС // ВИДЕО

Космонавты Андрей Борисенко и Сергей Рыжиков перешагнули отметку 100 дней пребывания на Международной космической станции. По этому поводу «Роскосмос» объявил сбор вопросов среди подписчиков в соцсетях, а космонавты на них ответили.

Например, нижневартовец Сергей Рыжиков рассказал, что с космонавтами и до полета и во время него работают психологи, в станцию постоянно врезаются мелкие космические объекты, события на Земле интересны и в космосе, но космонавты не против возможности отдохнуть от обилия информации, которые «испытывают бедные головы на Земле».

Также у Сергея Рыжикова спросили, какой из 100 дней на МКС стал самым запоминающимся. «Затруднительно выделить какой-то один день, - признался космонавт. - И стартовый день неповторимый и запоминающийся, и день стыковки и перехода в объема станции. Запомнилась Крещенская ночь, когда впервые увидел полярное сияние. Очень удивительная была ночь. Также запомнился день, когда мы собрались экипажем и отметили 100 дней пребывания на орбите. Эта дата совпала с 50-летием подписания Международного соглашения о мирном освоении космоса».

Отметим, что Андрей Борисенко и Сергей Рыжиков регулярно рассказывают о своей жизни на МКС и делятся с подписчиками «Роскосмоса» фотографиями.