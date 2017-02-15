​В Нижневартовске судят экс-сотрудницу Пенсионного фонда, которая незаконно заработала 430 тысяч рублей

В Нижневартовске в суд передано дело в отношении бывшей сотрудницы Пенсионного фонда России, которая обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге.

Будучи в должности начальника отдела по кадрам и ведению делопроизводства городского управления ПФР, она неоднократно издавала фиктивные приказы о приеме на работу несуществующего работника, заполняла поддельные табели учета рабочего времени и предоставляла их для оплаты в бухгалтерию. Обманывать предприятие ей удавалось с апреля 2014-го по октябрь 2016 года. Таким образом, злоумышленница незаконно получила более 430 тыс. рублей.

«В результате её противоправных действий Пенсионному фонду РФ причинён материальный ущерб на указанную сумму. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Нижневартовский городской суд для рассмотрения по существу», - сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.