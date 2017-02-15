​В Нижневартовском районе столкнулись УАЗ и НефАЗ: пострадали три человека // ФОТО

Во вторник, 14 февраля, в 17.20 на 185 километре автодороги «Сургут - Нижневартовск» столкнулись УАЗ и НефАЗ. Как сообщает пресс-службы ГИБДД Югры, авария произошла из-за того, что водитель внедорожника допустил столкновение со встречным грузовиком. В результате ДТП пострадал 23-летний водитель УАЗа и два его пассажира 22-х и 19-ти лет.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек получили травмы различной степени тяжести. Еще одно ДТП случилось в Югорске в это же время. 20-летний молодой человек, управляя автомобилем «Тойота Мaрк 2», допустил опрокидывание своего транспортного средства. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и 19-летняя девушка пассажир.