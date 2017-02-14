​В Нижневартовске алиментщик устроился на работу после того, как его ограничили в праве управления автомобилем

В Нижневартовске злостный неплательщик алиментов устроился на работу и начал выплачивать деньги на содержание своего ребенка только после того, как в дело вступили судебные приставы. Они ограничили мужчину в праве управления автомобилем, а также запретили выезд из страны.

Эти меры стали достаточно действенными для того, чтобы нерадивый отец погасил крупный долг перед ребенком — 252 тысячи рублей. Ранее алименты он не платил, так как не был официально трудоустроен. Теперь же мужчина не только расплатился с долгом, устроился на работу, но и исправно оплачивает содержание своего чада, сообщили в пресс-службе окружного УФССП.