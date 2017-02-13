​Полтысячи иностранцев зарегистрировала у себя жительница Нижневартовска

Сотрудники полиции Нижневартовска выявили очередную «резиновую» квартиру. Ее хозяйкой является 45-летняя женщина. Организовав своеобразный бизнес на прописке, она зарегистрировала в своей квартире более полутысячи иностранных граждан. При этом где они проживали на самом деле, а также чем занимались, гостеприимная вартовчанка не знает. Стражам порядка пришлось возбудить уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Нижневартовску, за минувшие сутки было выявлено еще три адреса, где вартовчане фиктивно регистрировали приезжих: 45-летняя жительница города поставила на учет 11 человек без намерения предоставить им жилое помещение, 60-летняя пенсионерка зарегистрировала 23 человека, 47-летний мужчина фиктивно зарегистрировал 46 человек.

Вартовчанам теперь грозит уголовная ответственность. Суд им может назначить штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до трех лет.