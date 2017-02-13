​На карту убитых дорог Югры от ОНФ будет нанесен первый объект

Самотлорская дорога — автотрасса 3ПС Нижневартовска — станет первым объектом, нанесенным на «карту убитых дорог» округа. Этот проект является для авторов — активистов Общероссийского народного фронта — приоритетным на 2017 год. Его главная задача — разработка общедоступных механизмов, позволяющих голосовать за отбор дорог, которые, по мнению жителей, в первую очередь нуждаются в ремонте.

Причем проект — федеральный: как только во всех регионах определятся с самыми проблемными участками, будут сформированы рейтинги субъектов федерации по учету мнения граждан при проведении дорожных ремонтных работ и оперативности устранения локальных дефектов, влияющих на аварийность.

Комментируя «выдвижение» Самотлорской дороги, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Югре Сергей Дубовец отметил: «Несмотря на то, что именно муниципалитет в градостроительном плане присвоил дороге такое название, она не стоит на балансе как часть городского имущества. Сегодня бесхозная дорога превратилась в «танкодром».

Жители, которые ездят по «танкодрому», неоднократно просили власти привести его в порядок: писали губернатору, Думу округа, прокурору Нижневартовска и в региональный штаб ОНФ в Югре. Активисты последнего отреагировали тем, что направили обращение прокурору Югры с просьбой проверить исполнение обязанностей, предусмотренных законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ», администрацией Нижневартовска.

Отметим, что в ОНФ явно увлеклись всевозможными интерактивными картами: не далее как на прошлой неделе сообщалось о еще одном «геодезическом» начинании — карте свалок ХМАО. Интересно, что чиновники неофициально отреагировали на это начинание достаточно скептически, отметив, что властям прекрасно известны все проблемные точки: дело не в том, что администрация чего-то не знает, а в том, что на решение проблем не хватает средств.