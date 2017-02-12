​В Нижневартовске могут запретить продажу вейпов подростков

В Нижневартовске могут запретить продажу вейпов подросткам. С такой инициативой городские активисты в рамках обсуждения плана мероприятий Года здоровья в Югре. Общественники озабочены тем, что элеронные сигареты не попадают под табачный закон страны, а значит подростки свободно могут купить их в магазинах.

Председатель региональной общественной организации «Страна без наркотиков – Югра» Эдуард Гиниатуллин заверил, что эту инициативу поддерживает большинство предпринимателей города. «Большая часть предпринимателей отнеслась очень положительно, потому что на самом деле, они видят эту проблему и готовы способствовать решению этого вопроса», - цитирует активисты «Югра-ТВ».

В городской администрации идею поддержали. «Эта проблема в городе есть. У нас уже есть письма от инициативных групп с просьбой именно запретить продажу. Мы готовим такое соглашение с предпринимателями, у нас есть опыт этой работы. Я думаю, соглашение о запрете продажи электронных сигарет и жидкостей к ним несовершеннолетним будет подписано», - отметил глава Нижневартовска Василий Тихонов.