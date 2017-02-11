​Расчетно-кассовый центр в Нижневартовске может заработать в первой половине этого года

Запустить в работу расчетно-кассовый центр по сбору платежей за коммунальные услуги в первом полугодии 2017 года. Такую задачу перед своими заместителями поставил глава Нижневартовска Василий Тихонов. Об этом он рассказал журналистам во время проведения медиа-проекта «Деловая среда». По словам главы муниципалитета, уже состоялись встречи и обсуждение темы создания РКЦ с представителями корпорации «СТС» - развивающаяся частная энергетическая компания с филиалами в Тюменской и Курганской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. По предложению губернатора Югры Натальи Комаровой, сейчас чиновники столицы Самотлора изучают опыт Нефтеюганска.

«Мы предполагаем в первом полугодии принять решение и провести конкурс на определение той организации, которая займется созданием расчетно-кассового центра. Дополнительной финансовой нагрузкой для жителей он не станет. РКЦ будет заниматься сбором платежей, при этом владельцами этих денег они не будут. Собранные средства будут сразу же «расщепляться» и направляться в управляющие компании и ресурсоснабжающие организации», - пояснил Василий Тихонов.

Напомним, решение о том, что в Нижневартовске будет создан РКЦ было принято в декабре прошлого года. Как сообщал siapress.ru, планируется, что после открытия такого центра, управляющие компании будут заниматься своим непосредственным делом – управлением и эксплуатацией жилищным фондом.