​Глава Нижневартовска объяснил, по какому принципу он набирал людей в свою команду

Спустя 100 дней после своего вступления в должность главы Нижневартовска Василий Тихонов объяснил, по какому принципу формировалась его команда управленцев. После смены власти мэрию столицы Самотлора покинули сразу несколько заместителей главы, среди которых Марианна Парфенова, Сергей Левкин, Николай Пшенцов. Кадровые перестановки, по словам главы муниципалитета, были необходимы для того, чтобы оживить работу в тех или иных направлениях.

«Я набирал не по каким-то житейским качествам или преданности, а по степени профессионализма. Например, Надежда Волчанина (возглавила социальный блок, - прим. ред.) – она доктор, она управленец, ее достаточно хорошо знают в департаменте здравоохранения округа. И она, как настоящий доктор, обладает таким качеством, как отзывчивость. Без этого качества в том направлении, в котором она сейчас работает – там делать нечего. Или Виктор Ситников – замечательный управленец, который теперь курирует строительный блок. Сегодня муниципалитет работает над вопросами благоустройства территорий, строительства новых зданий и сооружений, и он со своим мышлением, должен привнести туда новизну», - рассказал Василий Тихонов во время встречи, которая состоялась в рамках нового медиа-проекта «Деловая среда».

При этом глава столицы Самотлора отметил, что не опасается возможных ошибок, которые могут допустить новые коллеги, перешедшие в чиновники из бизнес-структур. Так, например, должность начальника управления инвестиций занял бывший генеральный директор ООО «Розничные технологии», а ставший заместителем главы по строительству Виктор Ситников ранее являлся генеральным директором ОАО «НижневартовскНипиНефть».

Добавим, «Деловая среда» - проект, который будет проходить минимум раз в месяц, и позволит представителям журналистского сообщества получать официальные комментарии по самым актуальным событиям из жизни Нижневартовска. На первой встрече, как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, присутствовали руководители СМИ, главные редакторы и журналисты. В общей сложности более чем за два часа живого неформального общения представители медиа-сферы задали около 40 вопросов, которые интересуют каждого жителя города.