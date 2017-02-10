​Транспортная прокуратура обнаружила в аэропорту Нижневартовска игровое оборудование

В помещении аэропорта Нижневартовска сотрудники сургутской транспортной прокуратуры обнаружили 16 моноблоков. Игровое оборудование принадлежало ООО «Лотсервис».
«В ходе проверки исполнения законодательства при организации азартных игр были выявлены нарушения. Игровое оборудование было подключено к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" вне игорной зоны», - указано в сообщении Генпрокуратуры.
Мировой суд Нижневартовска рассматривая материалы дела об административном правонарушении признал ООО «Лотсервис» виновным. Компания оштрафована на 700 тыс. рублей.
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