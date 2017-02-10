​В Нижневартовском районе в столкновении «Ниссана» и «Урала» погиб человек // ФОТО

В пятницу, 10 февраля, в 7.50 на 23 км автодороги «Нижневартовск – Радужный» произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. «По предварительным данным автомобиль «Ниссан» совершил столкновение со стоящим на обочине «Уралом». В результате в автомобиле «Ниссан» погиб один человек», - сообщает пресс-служба УМВД Югры.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Фото: vk.com/kinform
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