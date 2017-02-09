​Банда, воровавшая автомобильные аккумуляторы, задержана в Нижневартовске

В Нижневартовске заместитель прокурора города утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех молодых людей. Они обвиняются в совершении краж с причинением значительного ущерба.

Как выяснили следователи, осенью прошлого году вартовчане решили разжиться за счет аккумуляторов. Они воровали их по ночам и сдавали в пункты приема металлолома. В общей сложности среди пострадавших оказались девять граждан и одно предприятие.

«В ходе расследования уголовного дела часть похищенного имущества изъята сотрудниками полиции в пункте приема металлов и возвращена потерпевшим. В настоящее время уголовное дело направлено в Нижневартовский городской суд для рассмотрения по существу, который и определит меру ответственности обвиняемым», - сообщила прокуратура города.

За инкриминируемое преступление Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.