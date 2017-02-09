​Нижневартовск живет в режиме повышенной готовности: на выходных югорчанам лучше оставаться дома

Все службы Нижневартовска переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в местном МКУ «Управление по делам ГО и ЧС». Как пояснили специалисты, мера вынужденная – до конца недели в Югре прогнозируется аномально холодная погода – в некоторых районах округа температура опустится до -45 градусов. Как сообщал siapress.ru ранее, на выходных югорчанам лучше оставаться дома.

Службам Нижневартовска поручено усилить дежурные смены на объектах жилищно-коммунального хозяйства, провести проверку материальных ресурсов, которые могут быть задействованы для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также организовать бесперебойную перевозку пассажиров общественным транспортом.

Сотрудники ГИБДД Нижневартовска настоятельно рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим, а также дистанцию и интервал между транспортными средствами, не совершать резких перестроений, все маневры следует выполнять только убедившись в их безопасности. Кроме того, водителям не рекомендуют отправляться в дальние поездки на личном автотранспорте. В случае, если перенести путешествие невозможно, советуют изучить расположенные на территории Нижневартовского района, округа и федеральных трассах стационарные пункты обогрева. Пешеходам советуют быть особенно бдительными при переходе через дорогу. На одежде инспекторы советуют использовать световозвращающие элементы.